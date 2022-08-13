МИД Украины подтвердил участие машины военного атташе в ДТП в Австрии

Украинская сторона подтвердила участие машины военного атташе в ДТП в Вене, посольство Украины оказывает взаимодействие полиции Австрии в выяснении обстоятельств происшествия. Такое заявление сделал официальный представитель украинского МИД Олег Николенко в социальной сети, его слова привел ТАСС.

«Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП», — сообщил Николенко.

Представитель МИД Украины отметил, что дипломатический статус не дает сотрудникам дипмиссии права нарушать ПДД и подвергать опасности других участников движения.

«Решение о дальнейших шагах по участнику ДТП будет принято по итогам расследования», — подчеркнул Николенко.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Вены в субботу. В машину туристов врезался автомобиль. Виновник ДТП пытался скрыться с места аварии. Прибывшие полицейские под угрозой применения оружия вынудили водителя и пассажиров покинуть машину — ими оказались дипломаты украинского посольства, об этом сообщали местные СМИ. По их данным, в крови водителя обнаружили более двух промилле алкоголя.