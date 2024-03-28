Мир 28 марта 2024, 14:25 МИД указал на признаки подготовки НАТО к войне с Россией РИА «Новости»

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Деятельность НАТО в Черном море и Восточной Европе свидетельствует об активности членов военного блока в подготовке войны против России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД.

«Расширение румынской авиабазы стало еще одним доказательством милитаризации Черноморского региона и Восточной Европы со стороны Североатлантического блока», — отметили в ведомстве.

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Также в МИД добавили, что в странах Прибалтики и Польше наблюдается усиление коалиционных потенциалов.

«Все это заточено на подготовку членов альянса НАТО к потенциальному столкновению с Россией», — заявили в представительстве МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не собирается воевать против НАТО. Он напомнил об огромной разнице в оборонных расходах между сторонами и назвал «бредом» все обратные утверждения.