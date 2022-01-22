МИД: США и НАТО запустили токсичную кампанию против России

МИД России заявил, что США и НАТО выдвигают ложные обвинения против РФ. Это произошло после того, как правительство высказало предложения по гарантиям безопасности.

По данным РИА «Новости», в ведомстве их поведение назвали «токсичной информационно-пропагандистской кампанией». По мнению МИД, США и их союзники из НАТО представляют Россию как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу».

Также ведомство считает, что Штаты попытались «затянуть обсуждение конкретных параметров» проекта соглашения о гарантиях безопасности.

Американские должностные лица попросили российских коллег не обнародовать письменный ответ США по гарантиям безопасности. Как уточнили в Госдепе, в ответе правительство США выскажет свои предложения. Также письмо продемонстрирует заинтересованность властей в продолжении диалога с Россией. По их мнению, передача документа, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, имеет смысл.