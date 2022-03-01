МИД Сирии не исключил, что США перебросят террористов на Украину

Спецслужбы США способны перебросить на Украину представителей террористической группировки ИГ* и других радикальных течений. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.

«Мы имеем доказательства того, что американские военные на территории Сирии перебрасывают террористов с места на место, особенно членов ИГ* и „Джебхат ан-Нусры“**», — заявил Джаафари.

Он добавил, что американская сторона обладает всем логистическим потенциалом для реализации подобных задач.

Джаафари отметил, что использование наемников в своих целях является хорошо отработанной практикой для США.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине с целью демилитаризации и денацификации соседней страны.

Накануне в Белоруссии между Россией и Украиной прошли переговоры. Стороны договорились провести их второй раунд в ближайшие несколько дней.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России

**«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в России