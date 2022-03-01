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    01 марта 2022, 08:25

    МИД Сирии не исключил, что США перебросят террористов на Украину

    Заместитель МИД Сирии Джаафари: США могут перебросить террористов на Украину

    Максим Зинкин

    Спецслужбы США способны перебросить на Украину представителей террористической группировки ИГ* и других радикальных течений. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.

    МИД Сирии не исключил, что США перебросят террористов на Украину

    «Мы имеем доказательства того, что американские военные на территории Сирии перебрасывают террористов с места на место, особенно членов ИГ* и „Джебхат ан-Нусры“**», — заявил Джаафари.

    Он добавил, что американская сторона обладает всем логистическим потенциалом для реализации подобных задач.

    Джаафари отметил, что использование наемников в своих целях является хорошо отработанной практикой для США.

    Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине с целью демилитаризации и денацификации соседней страны.

    Накануне в Белоруссии между Россией и Украиной прошли переговоры. Стороны договорились провести их второй раунд в ближайшие несколько дней.

    *ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России

    **«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в России