Польша и Израиль выразили обеспокоенность чествованиями Бандеры

«С огромным беспокойством и грустью мы отметили, что представители власти разных уровней на Украине, в том числе Львовский облсовет и Киевская городская госадминистрация до сих пор отмечают исторические события и чествуют тех, кого нужно раз и навсегда осудить», — сказано в заявлении, опубликованном от имени, в частности, послов Польши и Израиля на Украине Бартоша Цихоцкого и Йоэля Лиона.

Как напомнили дипломаты, 24 декабря Львовский облсовет принял постановление, которым выделил в 2020 году государственные средства для чествования памяти нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивна Липы и его сына Юрия, которые являются творцами расистской теории украинской расы. Кроме того, 1 января Киевская городская госадминистрация на своем здании вывесила баннер с изображением Степана Бандеры.

Дипломаты отметили, что это ничем не прикрытое надругательство над памятью о невинных, убитых и уничтоженных в 1939–1945 годах на оккупированных польских территориях, которые сегодня входят в состав Украины. Устраивать мероприятия, посвященные националистам, которые пропагандировали этнические чисти — это оскорбление.

«Сейчас наши правительства делают все возможное, чтобы воспрепятствовать нападкам на евреев, которые происходят в разных странах, а также чтобы воспрепятствовать попыткам исказить историю Второй Мировой войны», — добавили дипломаты Израиля и Польши.