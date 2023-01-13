13 января 2023, 09:08
МИД России заявил об «имперских амбициях» Польши в отношении Украины
МИД РФ: Варшава перешла к активному освоению западноукраинских земель
Директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Польша воспользовалась спецоперацией для освоения западноукраинских земель. Об этом сообщил ТАСС.
«Польша, выполняющая функции транзитного хаба западных вооружений, перешла к более активному освоению западноукраинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий», — отметил дипломат.
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Он напомнил, что Польша давно хочет вернуть исторические земли времен Речи Посполитой и территорий, переданных советской Украине, и никогда не оставляла «имперские амбиции».
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«На протяжении многих лет польское руководство стремится к созданию собственной сферы влияния на постсоветском пространстве, прежде всего на Украине. Кто бы ни находился в Польше у власти с начала 1990-х годов, польская культурно-экономическая экспансия на Украине не прекращалась», — сказал Полищук.
Тем временем США продолжают перебрасывать вооружение в Польшу и Литву. Стало известно, что Пентагон отправил очередную партию танков Abrams и боевых машин Bradley в Европу. Речь идет о 1250 единицах военной техники.
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Украина
Польша
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