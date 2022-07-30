МИД России внес в стоп-лист 32 гражданина Новой Зеландии в ответ на санкции

Россия ответила на санкции, введенные правительством Новой Зеландии. На территорию РФ запретили въезд 32 гражданам этой страны, сообщили в МИД. Ограничения ввели на бессрочной основе.

«В национальный „стоп-лист“ дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», — рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Среди тех, кому запретили въезд в Россию — главы городов, журналисты и военные. В МИД подчеркнули — работу над актуализацией «черного списка» придется продолжить, потому что власти Новой Зеландии не намерены отказываться от антироссийской политики.

После начала спецоперации по защите Донбасса страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Меры не принесли ожидаемого эффекта, отметил корреспондент британского издания The Guardian Люк Хардинг. По его мнению, антироссийские ограничения сделали президента РФ Владимира Путина «сильнее, чем когда-либо».