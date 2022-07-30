Санкции западных стран против России не только не сломили ее, но и привели к тому, что ее президент Владимир Путин стал «сильнее, чем когда-либо», отметил корреспондент британского издания The Guardian Люк Хардинг. Он назвал эти санкции «самой непродуманной и непродуктивной политикой в новейшей международной истории».

«Экономическая война неэффективна против России. Мировые цены на энергоносители стремительно растут, стремительно растет инфляция, цепочки поставок хаотичны, а миллионы людей испытывают недостаток в бензине, зерне и удобрениях», — перечислил Хардинг последствия ограничений для Европы.

«Предполагаемые британские лидеры» Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая еще более жесткие санкции «без единого слова о цели», добавил журналист.

По его мнению, санкции также могут повлечь за собой «возмездие» России.

«Путин может заморозить Европу этой зимой», — считает Люк Хардинг.

«Внутренние счета за газ Великобритании утроятся в течение года. Главный бенефициар — не кто иной, как Россия, чей экспорт энергоресурсов в Азию резко вырос, в результате ее платежный баланс достиг беспрецедентного профицита. Рубль — одна из самых сильных мировых валют в этом году, укрепившаяся с января почти на 50%», — отметил корреспондент.

Он напомнил о заморозке зарубежных активов России, подчеркнув, что «нет никаких признаков, что Путина это волнует».

«Мне было бы интересно узнать, был ли когда-либо представлен кабинету Бориса Джонсона какой-либо документ, в котором прогнозировался бы вероятный исход санкций против России для Британии», — признался Хардинг.