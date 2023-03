Мир 01 марта 2023, 17:37 МИД России оценил возможность продолжения ДСНВ Замглавы МИД Рябков: Россия не пересмотрит решение о приостановке участия в ДСНВ РИА «Новости»

Россия не станет пересматривать решение о временной приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

Дипломат привел известное английское выражение Too little too late, которое в русской интерпретации можно перевести как «слегка поздновато».

«А вольно его еще можно перевести как „Поздно пить ‚Боржоми‘“. Можно делать хорошую мину при плохой игре и говорить все что угодно. Президент уже расставил все точки над i в своем послании Федеральному собранию и подписал указ», — заявил Рябков.

Представитель ведомства подчеркнул, что Россию не устраивает возможность продолжения работы в текущем формате договора, так как обстоятельства серьезно отличаются от тех, которые были на момент заключения соглашения с США.

Ранее Рябков заявил, что Россия в течение нескольких последних дней продолжала контакты с США по ДСНВ.