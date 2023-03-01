Мир 01 марта 2023, 16:36 МИД России не исключил продолжение контактов с США по ДСНВ Замглавы МИД Рябков заявил, что России по закрытым каналам обсуждала тему ДСНВ с США РИА «Новости»

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Россия не исключает продолжение диалога с США по теме Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, стороны в последние несколько дней обсудили эту тему по закрытым каналам, поэтому дальнейшее сотрудничество еще возможно.

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«Неоспоримый факт в том, что в течение нескольких дней у нас прошло обсуждение темы ДСНВ. Вероятно их продолжение», — сказал дипломат.

Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал указ о временном прекращении участия страны в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что в ситуации, когда западные страны поставили своей задачей нанести России стратегическое поражение, их представителей нельзя допускать на ядерные объекты в стране. Также российский лидер отмечал, что речи о полном выходе России из договора не идет.

Представитель Минобороны США Колин Каль заявлял, что приостановка участия России в ДСНВ не изменит ситуацию в области проверок.