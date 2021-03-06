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    06 марта 2021, 12:21

    МИД России не стал комментировать сообщения СМИ о тайной высылке французских дипломатов

    Андрей Иванов

    В конце декабря Франция выслала одного из сотрудников экономического департамента посольства России в Париже. Москва ответила зеркально. СМИ об этом тогда не писали. Сейчас о взаимной высылке дипломатов сообщила газета Les Echos. В МИД РФ отказались комментировать эту новость.

    МИД России не стал комментировать сообщения СМИ о тайной высылке французских дипломатов

    «Не комментируем», — сказали ТАСС в российском Министерстве иностранных дел.

    По данным французского издания, в конце 2020 года Москва и Париж «пытались сохранить внешне хорошие отношения, несмотря на новый всплеск напряженности», хотя главы государств постоянно контактировали. Тогда объявили и о договоренности по поддержке малых и средних французских предприятий на рынке России.

    «И именно в этот момент происходит высылка дипломатов. Еще один сигнал наличия напряженности в холодной атмосфере дипломатии между Москвой и Парижем», — написала Les Echos. В МИД Франции эту информацию также оставили без комментариев.

    В феврале Россия выслала на родину дипломата посольства Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Таллине.