Москва высылает дипломата посольства Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине. МИД РФ разочаровали агрессивные действия эстонцев.

Новое правительство Эстонии абсолютно безосновательно объявило персоной нон грата дипломата российского посольства, о чем сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем еженедельном брифинге.

РФ выразила решительный протест послу Эстонии в Москве. Захарова разочарована тем, что эстонская сторона в очередной раз продемонстрировала неготовность преодолеть ничем не спровоцированную агрессивность.

«Новое правительство Эстонии объявило персоной нон грата сотрудника российского посольства, который занимался вопросами культуры и образования. Единственными пунктами, по которой между странами оставалось сотрудничество. В ответ был вызван посол Эстонии в РФ и выслан их дипломат в ответ», — поделилась представитель МИД РФ.

Эстонии следует избавиться от страхов прошлого, чтобы начать честный диалог и не видеть врага, там, где его нет. Об этом говорится в заявлении посольства России в Таллинне в ответ на обращение парламента республики к ЕС ввести новые санкции.