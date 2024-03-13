Мир 13 марта 2024, 18:00 МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными Захарова: Россию настораживает оскорбительная риторика Армении в адрес ОДКБ РИА «Новости»

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Россия считает ультимативной и оскорбительной риторику властей Армении в отношении Организации Договора о коллективной безопасности. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Цитату привело РИА «Новости».

«Мы никогда не ставили и не будем ставить под сомнение суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс. Это в полной мере относится и к ОДКБ», — сказала она.

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По ее мнению подобную риторику навязывают армянскому обществу. Дипломат уверена, что при продолжении подобной линии Ереваном союзнические отношения России и Армении ждет пострадают.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова выйти из ОДКБ, если блок не уточнит понимание суверенных границ республики. Вопрос выхода Армении из ОДКБ продолжают обсуждать с мая 2023 года. Пашинян обвинил союзников в невыполнении договора о коллективной безопасности.