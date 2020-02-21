МИД России назвал вбросом обвинения Грузии в кибератаках

МИД России заявил, что нет никаких доказательств вмешательства российских структур в электронные сети Грузии, а все обвинения преподаются в духе известного «highly likely».

«Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна. Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может», — указано на сайте Министерства иностранных дел.

В ведомстве также расстроены тем, что Грузия не хочет отказываться от «демонизации» России и «извлекать уроки из прошлогоднего кризиса», что усугубляет разрыв в отношениях между странами.

Как сообщалось ранее, МИД Грузии обвинил Россию в прошлогодней кибератаке на сайты президента и местных СМИ. Обвинил голословно — никаких доказательств представитель ведомства Владимир Константиниди не привел.