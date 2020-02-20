Грузия обвинила Россию в кибератаках 2019 года

МИД Грузии обвинил Россию в прошлогодней кибератаке на сайты президента и местных СМИ. Обвинил голословно — никаких доказательств представитель ведомства Владимир Константиниди не привел.

«В результате расследования грузинской стороны вместе с международными партнерами было выявлено, что данная кибератака была организована и осуществлена со стороны Генерального управления Генштаба ВС России», — приводит РИА «Новости» слова Константиниди.

Он напомнил, что широкомасштабная атака случилась в октябре 2019 года. От действий хакеров, помимо сайтов президента и СМИ, пострадали ресурсы судебной системы и муниципалитетов Грузии. Вышли из строя серверы и системы управления.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не имела и не будет иметь отношения к совершаемым киберпреступлениям. По его словам, Россия всегда предлагала сотрудничество в противодействии преступникам в киберсфере. Российские стратегически важные области постоянно атакуют хакеры из-за рубежа.