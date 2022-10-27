МИД России назвал условие для удара по спутникам США | 360°

Мир 27 октября 2022, 05:59 МИД России назвал условие для удара по спутникам США Дипломат Воронцов: спутники США могут стать целями для удара при их применении на Украине Pxhere

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В том случае, если коммерческие спутники США будут задействованы в рамках конфликта на Украине, они могут стать законными целями для удара. Об этом заявил заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Опасную тенденцию выявили в ходе событий на Украине, отметил Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет об использовании Штатами и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах. Как уточнил дипломат, он имеет в виду и коммерческие спутники тоже.

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«Квазигражданская инфраструктура может оказаться „законной целью“ для ответного удара», — сказал Воронцов.

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В результате действий Запада, по словам дипломата, неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле.

На заседании Воронцов также заметил, что гонки вооружений в космическом пространстве еще можно не допустить, поскольку точка невозврата не пройдена.