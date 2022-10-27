МИД России назвал условие для удара по спутникам США | 360°

27 октября 2022, 05:59
МИД России назвал условие для удара по спутникам США
Дипломат Воронцов: спутники США могут стать целями для удара при их применении на Украине
В том случае, если коммерческие спутники США будут задействованы в рамках конфликта на Украине, они могут стать законными целями для удара. Об этом заявил заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
Опасную тенденцию выявили в ходе событий на Украине, отметил Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет об использовании Штатами и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах. Как уточнил дипломат, он имеет в виду и коммерческие спутники тоже.
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«Квазигражданская инфраструктура может оказаться „законной целью“ для ответного удара», — сказал Воронцов.
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В результате действий Запада, по словам дипломата, неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле.
На заседании Воронцов также заметил, что гонки вооружений в космическом пространстве еще можно не допустить, поскольку точка невозврата не пройдена.
Космические спутники
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