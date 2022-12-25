Мир 25 декабря 2022, 20:14 МИД России назвал причину роста антисемитизма в США Захарова: легкость культуры отмены США создала почву для роста антисемитизма РИА «Новости»

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Легкость властей США в применении культуры отмены в отношении других народов привела к росту антисемитизма в этой стране. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

Реакцию Захаровой вызвала публикация газеты The Hill, в которой Соединенные Штаты назвали «все более антисемитской страной». По словам дипломата, причиной этому являются не социальные сети, как заявляют в Вашингтоне, а «эксперименты либеральной демократии над человеком» и западная диктатура.

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«Кумир молодых американцев Канье Уэст открытo признается в симпатиях к Адольфу Гитлеру, параллельно антисемиты-радикалы совершают нападения на синагоги по всей стране. <…> Свастики находят даже в государственных учреждениях», — напомнила она.

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Официальный представитель МИД подчеркнула, что свою роль играют и «пресловутые двойные стандарты, не оставившие нетронутой ни одной аксиомы и извратившие все».

Ранее американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил, что в диктаторе нацистской Германии Адольфе Гитлере он видит «только хорошее». По словам артиста, он не против всего еврейского, но при этом «любит нацистов».