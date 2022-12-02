Знаменитости 02 декабря 2022, 05:22 Канье Уэст заступился за Гитлере Рэпер Канье Уэст заявил, что видит хорошее в Гитлере YouTube

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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил, что «видит хорошее» в диктаторе нацистской Германии Адольфе Гитлере. Он сказал это в студии телеведущего Алекса Джонса.

«Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрел хайвеи, изобрел микрофон, которым я пользуюсь как музыкант. Вы не можете отрицать, что он сделал что-то хорошее. <…> Каждый человек обладает некой ценностью, особенно Гитлер. А еще Гитлер был христианином», — сказал музыкант.

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Джонс был шокирован словам Канье, но дал ему договорить. Артист тут же отметил, что не хочет видеть слова «зло» и «нацисты» в одном предложении. Он заявил, что не против всего еврейского, но при этом любит и нацистов.

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Ранее Уэст оказался замешан в очередном скандале. Как утверждают сотрудники Adidas, во время рабочих встреч певец показывал им порнографические материалы и откровенные фотографии своей бывшей супруги Ким Кардашьян.