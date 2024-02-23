Мир 23 февраля 2024, 17:15 МИД России назвал неприемлемыми упреки Армении в адрес ОДКБ МИД России призвал Армению обсуждать тему ОДКБ в спокойном диалоге

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Россия надеется, что руководство Армении будет обсуждать все беспокоящие его вопросы в спокойном и доверительном диалоге. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российского МИД.

Несмотря на то что Армения стала меньше участвовать в мероприятиях ОДКБ, она осталась полноправным членом организации, отметил дипломат.

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В ведомстве добавили, что МИД считает неприемлемыми упреки армянского руководства о невыполнении ОДКБ своего мандата и обязательств. Дипломат напомнил о том, что в сентябре 2022 года оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации прибыла в приграничные районы Армении и подготовила решение о развертывании мониторинговой миссии.

«Не наша вина и не вина других членов организации, что данное сбалансированное решение <…> было под надуманными предлогами отвергнуто ее властями», — заключили в МИД.

Ранее премьер-министр Армении заявил о якобы невыполнении договора о коллективной безопасности в отношении страны. Он также объявил о заморозке членства государства в ОДКБ.