Мир 27 марта 2023, 05:40 МИД России допустил возможность требования компенсации за подрыв «Северных потоков» Биричевский: Россия может потребовать компенсацию ущерба за взрыв «Северных потоков» РИА «Новости»

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Россия может поднять вопрос о компенсации ущерба из-за диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил в интервью РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Не исключаем впоследствии постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов „Северный поток“, — сказал он.

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Биричевский отметил, что после появления расследования американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша постоянное представительство распространило резолюцию Совета безопасности ООН о проведении независимого международного расследования этого дела.

Дипломат добавил, что и здесь страны Запада активно препятствует работе, утверждая, что она не имеет «добавленной стоимости». Бирический подчеркнул, что Россия будет и дальше настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием своих представителей.

Ранее Ведущий Fox News Такер Карлсон раскрыл ложь президента Соединенных Штатов Джо Байдена о диверсиях на «Северных потоках». Журналист заявил, что всю сказанную администрацией Белого дома информацию мгновенно подхватывают новостные агентства и преподносят ее в виде правды.