МИД РФ сообщил о вакцинной дискриминации российских дипломатов на Западе

В Соединенных Штатах и некоторых странах Европы процветает дискриминация дипломатов по вакцинному признаку. Сотрудники российских посольств из-за этого не могут свободно передвигаться, рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«Вопрос о вакцинной дискриминации нами постоянно и неоднократно поднимался. Речь идет не только о США. С не меньшими, а то и большими проблемами периодически сталкиваются наши представители, в том числе дипломаты при работе в европейских странах», — приводит РИА «Новости» слова Лукьянцева.

Он отметил, что требование предъявлять вакцинные паспорта, которые действуют на Западе, усложняет работу российских дипломатов: они не могут попасть в некоторые государственные учреждения и не могут сесть на транспорт. В России к иностранным дипломатам относятся лояльнее — привитым национальными вакцинами выдают местные QR-коды. Лукьянцев добавил, что сертификация российских препаратов по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) идет очень медленно.

Накануне стало известно, что ВОЗ на следующей неделе проведет встречу по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».