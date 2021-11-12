ВОЗ запланировала провести встречу по «Спутнику V» на следующей неделе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на следующей неделе планирует провести встречу по российской вакцине «Спутник V». Об этом заявила помощник гендиректора организации Марианджела Симао.

«Мы находимся в диалоге с заявителем и российским правительством. Мы надеемся провести встречу [по вакцине] на следующей неделе», — привел слова Симао ТАСС.

При этом помощник генерального директора добавила, что ВОЗ по-прежнему должны предоставить полное досье по «Спутнику V». Она пояснила, что у специалистов есть вопросы по инспекции Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«По инспекции производства нам также нужна некоторая дополнительная информация», — сказала Симао.

Ранее президент России Владимир Путин призвал страны к скорейшему взаимному признанию вакцин от коронавируса. Глава государства выразил уверенность, что с признанием препаратов будет проще восстановить в полной мере глобальную, деловую, туристическую и иную международную активность. Свое мнение путин выразил во время выступления на форуме АТЭС.