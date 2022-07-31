МИД РФ призвал Приштину, США и Евросоюз прекратить провокации против Сербии

Россия призвала Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз прекратить провокации, направленные против Сербии. Запад хочет «нейтрализовать» Белград, втягивая его в конфликт. Так прокомментировала ситуацию на границе Сербии и Косово официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно „нейтрализовать“ косовоалбанскими руками.️ Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», — говорится в заявлении МИД РФ.

Захарова отметила, что накалившаяся обстановка на границе Сербии и Косово говорит о «провале посреднической миссии» Евросоюза. Так Белграду дают понять, какое место Сербия будет занимать в ЕС, отметила Захарова.

31 июля появилась информация о стрельбе на границе двух стран. Руководство Сербии призвало косовоалбанские власти к миру. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна будет отстаивать права своих граждан и победит.