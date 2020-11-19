МИД РФ призвал Германию раскрыть материалы по делу Навального

МИД РФ призвал немецкую сторону раскрыть РФ материалы по делу Алексея Навального. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Она сказала, что Россия хочет получить результаты проб и анализов, которые взяли у Навального.

«Требуем, чтобы российской стороне в ответ на ее запросы предоставили нормальный, а не вымаранный документ», — отметила дипломат на брифинге, трансляция которого шла на странице МИД России в Facebook.

Захарова рассказала, что в предоставленных ОЗХО материалах замазаны черным маркером все данные, представляющие ценность. Несколько дней назад, 13 ноября, представитель МИД РФ уже призывала Германию раскрыть материалы и, наконец, завершить дело. Она считает, что чем больше говорят о нем, тем больше появляется «несостыковок».

Алексей Навальный утром 20 августа вылетел из Томска в Москву. В самолете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж посадил борт в Омске. Основателя ФБК экстренно госпитализировали в местную больницу. Врачи взяли у больного анализы, но не нашли в них ничего подозрительного.

Спустя несколько дней Навального спецбортом перевезли в берлинскую клинику «Шарите» для дальнейшего лечения. Немецкие врачи нашли в его организме следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили. При этом Германия не предоставила никаких доказательств этого. Запросы Москвы Берлин игнорировал.

Из-за этой ситуации Евросоюз ввел очередные антироссийские санкции. Россия ответила зеркально. Ограничительные меры затронули Германию и Францию.