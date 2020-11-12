Россия ввела ответные санкции против Франции и Германии

Ответные российские санкции введены против Франции и Германии, они затронут руководство аппаратов немецкого и французского лидеров.

Лавров сказал, что у российских властей есть основания полагать, что боевые отравляющие вещества могли попасть в организм Навального во время транспортировки или уже в Германии. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Что касается Навального, тут действительно есть почва для серьезного непонимания. И есть почва для того, чтобы объявить действия наших немецких коллег абсолютно неприемлемыми и не соответствующими международным обязательствам», — подчеркнул глава МИД РФ.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву, 20 августа. Экипаж экстренно посадил судно в Омске. Там Навального госпитализировали в местную больницу. Врачи утверждают, что взяли у него анализы. Результаты показали, что в организме Навального нет ядов.

Спустя несколько дней Навального по просьбе родных перевезли спецбортом на лечение в Германию. Несколько недель он находился в берлинской клинике «Шарите». Немецкие власти заявили, что нашли в организме пациента следы яда. Более того, речь шла о том, что россиянина могли отравить веществом из группы боевых веществ «Новичок». Россия к расследованию не допущена.