МИД РФ обвинил Запад в создании антикитайской коалиции

Западные демократии начали объединяться в антикитайский альянс. Прошедший в начале июня саммит G7 был посвящен этой теме, поделилась своими соображениями официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.

Она вспомнила слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что американские и французские власти считают непозволительным, чтобы Китай играл доминирующую роль в мире.

Захарова указала, что материалы западных СМИ по итогам встречи «Группы семи» указывают на ее антикитайский подтекст.

«Лейтмотив один — встреча в Карбис-Бэе стала первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий», — написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что это еще один пример замены международного права миропорядком, который основан на придуманных Западом правилах. Об этом сообщил сайт Nation News.

«Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции», — добавила Захарова. Ранее главы МИД стран — участниц G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией и отметили, что продолжат усилия по сдерживанию РФ.