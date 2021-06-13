G7 выступила за стабильные отношения с Россией

Главы МИД стран — участниц G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Вместе с тем они отметили, что продолжат усилия по сдерживанию РФ.

Коммюнике было принято по итогам встречи министров в Лондоне, сообщил ТАСС.

«Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Тем не менее мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по сдерживанию российского поведения», — говорится в тексте документа.

По мнению авторов заявления, Россия угрожает международному порядку, в том числе в сфере безопасности в киберпространстве и дезинформации.

Вместе с тем министры стран G7 указали, что «Семерка» намерена взаимодействовать с Россией по вопросам урегулирования региональных кризисов и глобальных вопросов. Среди них контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение оружия, охрана окружающей среды и развитие Арктики, а также изменение климата.

Министры также поддержали независимость и территориальную целостности Украины и призвали Россию соблюдать обязательства ОБСЕ по прозрачности военной деятельности.