МИД РФ объявил, что суд ООН не в праве рассматривать иск Украины по конвенции о геноциде | 360°

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МИД РФ объявил, что суд ООН не в праве рассматривать иск Украины по конвенции о геноциде

МИД РФ представил в Международный Суд ООН возражение против иска Украины

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Россия представила в Международный Суд ООН письменные возражения против иска, который подала Украина в феврале 2022 по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

«Российская Федерация представила в Международный Суд ООН письменные возражения против наличия у него юрисдикции рассматривать по существу поданный Киевом в феврале этого года иск против нашей страны по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года», — говорится в сообщении.

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В документе указали, что претензии Украины сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН. Министерство отметило, что конвенция 1948 года была выбрана Украиной только потому, что это единственный международный договор с участием как России, так и Украины. Он также допускает обращение в суд ООН, но при этом не содержит требования об обязательном досудебном урегулировании спора.

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Ранее представители 11 стран выступили с заявлением перед Советом по правам человека ООН. Они осудили дискриминацию русских за рубежом.

МИД РФ

Украина

ООН

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