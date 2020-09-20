МИД РФ назвал спекуляцией заявления США о восстановлении санкций против Ирана

«США продолжают вводить в заблуждение международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в СБ ООН неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций СБ ООН по Ирану, которые были отменены после заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы», — заявили в МИД.

Такое разнузданное поведение, которое противоречит СВПД и резолюции СБ ООН, — это открытое пренебрежение к решениям Совета Безопасности организации и к международному праву в целом.

В МИД России призвали США немедленно отказаться от своего решения.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о восстановлении санкций ООН против Ирана, хотя СБ организации не предпринимал никаких действий по этому вопросу.