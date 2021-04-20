Глава ВОЗ отвел пандемии несколько месяцев

Человечество может взять пандемию под контроль через несколько месяцев, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Сейчас темпы распространения COVID-19 остаются высокими.

Высказывание Гебрейесуса на брифинге ВОЗ процитировала в Twitter.

«У нас есть инструменты, чтобы взять пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и обоснованно», — сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что число зарегистрированных случаев коронавируса увеличивается на протяжении восьми недель подряд. На прошлой неделе было зарегистрировано более 5,2 миллиона случаев заражения — это максимальный показатель за семь дней.

Также на протяжении пяти недель растет смертность от COVID-19. ВОЗ уже зарегистрировала более трех миллионов умерших в результате пандемии.

Гебрейесус выразил обеспокоенность из-за быстрого распространения заболевания среди людей в возрасте 25-59 лет. Возможно, это связано с распространением наиболее заразных штаммов и увеличением социальных контактов среди молодых людей.