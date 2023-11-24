Мир 24 ноября 2023, 08:16 МИД рассказал о последствиях действий НАТО по вопросу химоружия в Балтике МИД: нельзя привлекать НАТО к решению проблемы по химоружию в Балтике

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Если НАТО привлекут к решению проблемы с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, это приведет к негативным последствиям. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

В последнее время активность некоторых стран Евросоюза и подконтрольных им организаций по вопросу химоружия в Балтике возросла.

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Беляев подчеркнул, что обсуждение подобной ситуации должно проходить на соответствующих международных площадках. В частности, в комиссии по защите морской среды района Балтийского моря, полноценная деятельность которой парализована из-за действий некоторых западных стран, констатировал Беляев.

«Попытки „подтянуть“ к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — резюмировал он.

Недавно американский президент Джо Байден сообщил о ликвидации последних запасов химоружия. После этого гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас подтвердил, что в мире полностью уничтожено все оставшееся в мире оружие этого типа.