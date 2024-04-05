Мир 05 апреля 2024, 20:26 МИД раскрыл цели Запада в отношении Армении МИД России: Запад пытается добиться выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС РИА «Новости»

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США и ЕС добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода российской военной базы и пограничников с территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Запад пытается «превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе», а также вбить клин между странами региона и их соседями.

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В сообщении отметили, что это может привести к крайне негативным последствиям для безопасности и экономического развития региона.

Таим образом МИД отреагировал на встречу представителей высокого уровня в формате Армения — США — ЕС и призвал армянское руководство не дать Западу обмануть себя «эфемерными обещаниями».

Ранее минобороны Армении и Азербайджана выступили с взаимными обвинениями в обстреле позиций своих сил на границе.