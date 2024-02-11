Мир 11 февраля 2024, 09:12 МИД проинформировал об отсутствии массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз Freepik

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Случаи отказа в выдаче шенгенских туристических виз россиянам не являются массовыми, консульские учреждения продолжают оформлять документы. Об этом РИА «Новости» заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Что касается случаев отказов россиянам в выдаче туристических виз, то, насколько мне известно, они имеют место, но массового характера не носят», — указал он.

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Представитель МИД напомнил, что визы гражданам России выдают консульские учреждения Франции, Италии и Испании. Он отметил, что власти могут не уведомлять о причинах отказа в выдаче.

«В соответствии с международной практикой власти не обязаны уведомлять о причинах отказа, которые могут носить самый разный характер», — добавил дипломат.

Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза временно прекратило действовать 2 сентября 2022 года. Получить их стало дороже и сложнее.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о закрытии 26 российских загранучреждений. По ее словам, это может стать препятствием для организации выборов за рубежом.