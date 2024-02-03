Происшествия 03 февраля 2024, 21:57 Россиянин погиб при падении с канатки в Абхазии МЧС: российский турист сорвался с канатной дороги в Абхазии и погиб Unsplash

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Житель Оренбургской области погиб в результате обрыва троса канатной дороги в Рицинском реликтовом национальном парке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

Все случилось по пути на Гегский водопад. По предварительной версии, 28-летний мужчина катался на канатке через реку, в какой-то момент она оборвалась. Тело погибшего передали правоохранителям.

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Директор Рицинского парка Адамыр Багателия сообщил ТАСС, что мужчина приехал в Абхазию из Сочи. Вместе с другими туристами он арендовал на границе несколько автомобилей, чтобы подняться на Гегский водопад. По пути турист решил прокатиться на канатной дороге через реку.

Ранее стало известно о гибели двух петербуржцев после схода лавины в Хибинских горах в Мурманской области. Мужчины оказались под завалом, которые двигались на снегоходах в составе группы туристов.