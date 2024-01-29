Мир 29 января 2024, 00:50 МИД Польши раскритиковал ЕК за слова об Освенциме Глава МИД Польши Сикорский: недопустимо называть концлагерь в Освенциме польским РИА «Новости»

Читать 360tv в

Концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме недопустимо называть «польским». Глава МИД Польши Радослав Сикорский указал Еврокомиссии на ошибку в посте по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Свое заявление министр опубликовал в соцсети Х.

«При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией», — подчеркнул Сикорский.

Реклама

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в соцсети Х пост по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, в котором говорилось, что концлагерь находился в Польше. В надписи не было отсылки к контексту тогдашней ситуации. На видео перечислены фамилии и имена погибших в Освенциме людей.

Норвежский преподаватель раскритиковал вольную формулировку ЕК по поводу освобождения Освенцима. В посте фон дер Ляйен написала, что лагерь освободили «союзные войска», тогда как исторически важно указать, что это сделала именно Красная Армия.