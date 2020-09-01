МИД Польши предложил коллегам из России пройти тест о Второй мировой войне

Онлайн-викторину о Второй мировой войне запустило министерство иностранных дел Польши. Прохождение теста стало своеобразным челленджем, когда ведомство одной страны после прохождения передаст ссылку на тест другому государству.

«Что вы знаете о Второй мировой войне: ее поворотные моменты, великие битвы, спетые и невоспетые герои и неизвестные факты?» — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Польши.

Первым участником авторы викторины предложили стать российскому МИД. Сам тест состоит из 18 вопросов. Все они продублированы на польском, английском и русском языках. Участнику предстоит ответить о знаковых событиях и героях войны: Ялтинской конференции, прорыве на Восточном фронте, немецких концлагерях. Не обошла Польша и часть своей истории. В частности там есть вопросы о ротмистре Пилецком и участии польских офицеров в военных операциях союзников.

При этом нужно учитывать, что часть событий Второй мировой войны польская сторона трактует иначе, чем российская. В частности, официальная Варшава считает, что нацистская Германия и СССР одинаково виноваты в развертывании Второй мировой войны.

Сегодня начался новый учебный год. Президент России Владимир Путин провел открытый онлайн-урок для школьников. Он призвал их не забывать подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Также российский лидер отметил, что нельзя соглашаться с теми, кто переписывает историю этого трагического события для выставления себя в лучшем свете.