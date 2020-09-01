Путин призвал школьников и студентов не забывать о подвиге народа в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин во время открытого урока в День знаний заявил, что нет испытания трагичнее, чем война. Он призвал детей и молодежь не забывать подвиг, который совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны.

«Перед лицом чудовищной нацистской угрозы в единый строй встал тогда весь наш народ — и на фронте, и в тылу. Победа была действительно общей, и этот священный всенародный подвиг никогда не должен быть забыт», — приводит РИА «Новости» слова главы Российского государства.

Путин напомнил, что ровесники современных старшеклассников в годы войны уходили на фронт и в партизанские отряды. Он добавил, что «война пытается отнять будущее, обрывает мечты и ломает судьбы и не щадит никого». Именно поэтому необходимо всегда помнить и чтить героизм людей.

Президент России назвал современными коллаборационистами всех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны.

Во время открытого урока «Помнить — значит знать» Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний. Он особенно выделил первоклассников и пожелал им успехов.

Новый учебный год в России начался очно после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. Руководитель РФ призвал ребят соблюдать необходимые ограничения — эпидемическая ситуация в стране пока остается непростой.