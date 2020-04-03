МИД Польши обвинил Россию в дезоинформации о пандемии коронавируса

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия использует пандемию коронавируса для дезинформации. Свое заявление он сделал на видеоконференции глав МИД стран НАТО.

«Дезинформационная деятельность России предельно ясна, она носит пропагандистский характер и беспокоит членов альянса», — приводит его слова издание WNP.

Он также добавил, что «Россия представляет угрозу в Балтийском и Черноморском регионах, на Украине и в Сирии». В этом свете, Чапутович подчеркнул важность сближения стран НАТО с правительством Украины и Грузии «для расширения зоны стабильности и безопасности в непосредственном соседстве альянса».

Сейчас в мире более миллиона зараженных коронавирусом. 2946 из них находятся в Польше.

Ранее польское правительство решило контролировать своих граждан на соблюдение карантина с помощью селфи. Приложение разработано для людей, которые вернулись из-за границы.