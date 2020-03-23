Польша ввела селфи-контроль для граждан

Польское правительство решило контролировать своих граждан с помощью селфи. Приложение разработано для людей, которые вернулись из-за границы.

Приложение называется Home Quarantine, пишет Business Insider.

Люди, которые пересекали границу, должны зарегистрироваться в нем. Приложение периодически высылает запросы на селфи с месторасположением. Если граждане не ответят в течение 20 минут — данные передаются в полицию.

«У людей на карантине есть выбор: либо неожиданный визит полиции, либо загрузка приложения и выполнение его требований», — рассказал представитель пресс-службы Министерства внедрения цифровых технологий Польши.

Французский телеканал France 24 сообщил, что граждане уже оштрафованы на 500 злотых или 9300 рублей.

Британский журналист Якуб Крупа написал в Twitter, что личный кабинет в Home Quarantine создается автоматически. Он подчеркнул, что-то цель приложения — не только наказывать людей, нарушающих карантин, но и «находиться на связи с социальными службами или попросить срочную доставку лекарств и продуктов».

Первая вспышка коронавируса обнаружена в Китае в декабре 2019 года. За три с половиной месяца число зараженных инфекцией составляет 356 442 человек. 15 390 из них погибло.

Ранее жительница Великобритании переболела коронавирусом. Сейчас она выздоровела и рассказала, какие ощущения испытывала во время вирусной инфекции.