МИД показал картину отступления Наполеона в ответ на слова Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти применяют жесткую политику в отношении Москвы. На это МИД России опубликовал картину Адольфа Нортена «Отступление Наполеона».

«Так держать, крутые парни», — сказано в посте дипломатического ведомства в Тwittеr под картиной художника Адольфа Нортена.

Картиной с отступлением Наполеона и ироничным призывом МИД ответил на заявление Помпео. Ранее госсекретарь сказал, что ни одна американская администрация не придерживалась такого жесткого политического курса в отношении России, как министры Дональда Трампа.

По словам Помпео, с 2017 года санкциям подверглись 365 российских «целей». Кроме того, он назвал «глупой» символическую кнопку перезагрузки. Ее в 2009 году глава МИД Сергей Лавров получил от Хиллари Клинтон.

Это уже не первое подобное высказывание Помпео. Госсекретарь уже называл Москву главным врагом Вашингтона. На это в России заявили, что у Помпео «антироссийская горячка», а подобными словами нельзя решить проблемы внутри США.