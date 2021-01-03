Помпео похвастался жесткостью политики Трампа в отношении России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не просто экспортирует энергоносители, он распространяет систему коммерческих ценностей и американскую модель свободной конкуренции. В этой связи он предложил «поговорить о России» и жесткой политике администрации в отношении Москвы.

Об этом Помпео заявил в своем выступлении на ежегодной энергетической конференции CERA Energy Week’s. Госсекретарь призвал американцев смотреть только на факт и подчеркнул, что ни одно правительство не относилось к России так жестко, как министры Дональда Трампа.

Он добавил, что с 2017 года санкциям подверглись 365 «целей» в России. В частности, террористической организацией было признано «Русское имперское движение».

Помпео опубликовал в Twitter пост, в котором назвал «глупой» символическую кнопку перезагрузки, которую Хиллари Клинтон в 2009 году подарила главе МИД России Сергею Лаврову.

«США намерены поддерживать своих друзей, а не баловать Москву», — подчеркнул госсекретарь. Помпео заявил, что США развивают нефтегазовую промышленность как средство подрыва возможности России «использовать энергетику в качестве оружия».

Конгресс США преодолел вето, наложенное президентом Дональдом Трампом и принял оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Документ вводит санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».