Мир 14 марта 2024, 09:36 МИД отреагировал на заявление ЕП, отказавшегося наблюдать за выборами в РФ Захарова: ЕП официально отказался наблюдать и комментировать выборы в России РИА «Новости»

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Европарламент официально отказался наблюдать за президентскими выборами и не будет комментировать ни сам избирательный процесс, ни его результаты. И в Европе об этом должны помнить, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все запомнили? Я — да. Теперь пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России, и все поймут, что они заврались или душевно нездоровы», — подчеркнула дипломат.

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Россия готовится к проведению выборов, которые намечены на 15-17 марта. В Службе внешней разведки заявили, что иностранные государства, в частности, США, могут попытаться этому помешать. По данным спецслужбы, американские власти через подконтрольные им неправительственные организации хотят повлиять на явку избирателей.