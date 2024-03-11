Важное 11 марта 2024, 14:20 США попытаются вмешаться в выборы президента России СВР: Байден поставил задачу перед НПО снизить явку на выборах президента России РИА «Новости»

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Глава Белого дома Джо Байден поставил перед американскими неправительственными организациями задачу снизить явку на президентских выборах в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Службу внешней разведки РФ.

«По поступающей <…> информации, администрация Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на предстоящих 15–17 марта выборах президента РФ», — указали в ведомстве.

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Оппозиция через интернет распространяет призывы к россиянам игнорировать президентские выборы. По данным СВР, эта повестка исходит с подачи Соединенных Штатов. Американские IT-специалисты собираются принять участие в кибератаках на систему дистанционного электронного голосования. Это может сбить учет голосов значительной доли избирателей, уточнили в ведомстве.

Дипломат Анатолий Антонов сообщал, что российское посольство в США столкнулось с провокациями при подготовке к выборам президента России. Он выразил надежду на то, что власти Соединенных Штатов все же выполнят обязательства по обеспечению безопасности дипмиссии.