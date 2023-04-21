Мир 21 апреля 2023, 19:04 Германия соврала, опровергая массовую высылку российских дипломатов, — СМИ ТАСС: Германия соврала, опровергнув высылку российских дипломатов flickr.com

Читать 360tv в

Германия солгала, когда опровергла массовую высылку российских дипломатов. Об этом заявил дипломатический источник ТАСС.

«Пример вранья официального Берлина. <…> Решение принято и будет реализовано», — заявил он.

Реклама

Источник добавил, что не знает причину, по которой официальные лица Германии скрывают высылку дипломатов, и подчеркнул, что российская сторона «ответит соответственно».

Еще в марте в СМИ появилась информация о том, что из ФРГ собираются выслать 30 российских диппредставителей. Однако Министерство иностранных дел Германии опровергло эти сведения, заявив, что такая мера на данный момент не рассматривается.

Тем временем среди населения этой страны активно насаждается русофобия. В середине апреля немецкое издание Die Welt опубликовало интервью с американским журналистом и политологом Капланом, который заявил, что конфликт на Украине можно завершить, убив президента России Владимира Путина. Призыв к убийству даже вынесли в заголовок. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев констатировал, что Германия «пробила дно» в антироссийской риторике.