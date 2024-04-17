Мир 17 апреля 2024, 19:20 МИД обвинил США в информационной войне против России МИД ответил США на публикацию о «секретном документе» по внешней политике РФ Unsplash

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Российские дипломаты будут противостоять информационной войне Запада в отношении России. Об этом заявили в пресс-службе МИД в ответ на провокационную публикацию The Washington Post.

Газета со ссылкой на данные разведки опубликовала материал о существовании якобы секретного дополнения к «Концепции внешней политики РФ», согласно которому Москва «стремится ослабить западных противников, включая США, и использует конфликт на Украине для создания глобального порядка, свободного от американского доминирования».

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В российском дипведомстве выразили надежду, что страны коллективного Запада «осознают отсутствие будущего в своей конфронтационной политике и гегемонистских амбициях».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Пентагон может развернуть ракеты средней и меньшей дальности, но в таком случае период «относительной стабильности» для США подойдет к концу.