МИД назвал решение сейма Литвы в отношении России экстремистским

Решение сейма Литвы признать России государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм» — экстремистское. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что нет никаких оснований расценивать такой шаг как пацифистский. По ее словам, Литва является членом НАТО, но при этом не обозначала озабоченность действиями альянса ни во время войны в Ираке, ни во время бомбардировок Югославии.

«На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам … приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось. Это и бомбардировка Югославии, и Ирак, и ситуация в Афганистане», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, решение литовских властей связано не с желанием помочь разрешению ситуации на Украине. Дипломат заявила, что Литве надо было бы хотя один раз за последние восемь лет высказаться за выполнение Минских договоренностей, «озаботиться судьбой людей, которых убивали в Донбассе».

Накануне стало известно, что сейм Литвы признал Россию «террористическим государством». За резолюцию проголосовали 128 депутатов.