Литовские депутаты проголосовали за признание России «террористическим государством»
Сейм Литвы принял резолюцию, признающую Россию «террористическим государством»
Сейм Литвы признал Россию «террористическим государством». Резолюцию об этом поддержали своими голосами 128 депутатов, сообщил Telegram-канал Baltnews.
В провокационном документе литовские депутаты также призвали создать специальный международный уголовный трибунал.
Страны Прибалтики поддерживают антироссийскую риторику ЕС, присоединяются к санкциям и ранее понизили уровень дипломатических отношений с РФ. В начале апреля Литва отозвала своего посла в России, закрыла российское генконсульство и предписала российскому послу покинуть страну.
В конце марта Россия объявила, что вышлет дипломатов посольства Литвы, Латвии и Эстонии в ответ на провокационные, ничем не обоснованные действия этих стран в отношении российских дипломатов. Об этом сообщили в МИД РФ.
В начале мая мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил о намерении инициировать снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, написал RT.