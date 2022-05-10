Литовские депутаты проголосовали за признание России «террористическим государством»

Сейм Литвы признал Россию «террористическим государством». Резолюцию об этом поддержали своими голосами 128 депутатов, сообщил Telegram-канал Baltnews.

В провокационном документе литовские депутаты также призвали создать специальный международный уголовный трибунал.

Страны Прибалтики поддерживают антироссийскую риторику ЕС, присоединяются к санкциям и ранее понизили уровень дипломатических отношений с РФ. В начале апреля Литва отозвала своего посла в России, закрыла российское генконсульство и предписала российскому послу покинуть страну.

В конце марта Россия объявила, что вышлет дипломатов посольства Литвы, Латвии и Эстонии в ответ на провокационные, ничем не обоснованные действия этих стран в отношении российских дипломатов. Об этом сообщили в МИД РФ.

В начале мая мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил о намерении инициировать снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, написал RT.