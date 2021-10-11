МИД назвал неприемлемой идею объединения Албании и Косово

Заявление албанского премьер-министра Эди Рамы о желании объединить Албанию и Косово неприемлемо. Мечты о «Великой Албании» способны подорвать стабильность региона. Продвижение этих планов грубо противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН.

Об этом сказано в заявлении официального представителя международного российского ведомства Марии Захаровой. Документ опубликован на сайте МИД России. Захарова выразила недоумение по поводу того, что албанский политик назвал целью своей карьеры нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа.

«Подобные ущербные вбросы совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы „Открытые Балканы“», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что МИД рассчитывает на адекватную реакцию западных опекунов косовской «государственности» на столь откровенную провокацию. Захарова призналась, что удивлена тем, как одновременно они обрушиваются с нападками на Белград за гуманную концепцию «сербского мира».

Речь идет о заявлении премьера Албании, заявившего что, целью его карьеры является объединение Косово и Албании.

«Единственная преграда на пути к „Великой Албании“ и единственная сила, которая позволит сербам не принимать решения, на которые повлияли другие — политическое единство Сербии и создание „сербского мира“», — заявил в ответ радио b92 министр внутренних дел и президент Социалистического движения Сербии Александр Вулин.

Политолог Владимир Киреев предположил, что главным сторонником независимости Косово от Сербии является европейская мафия во главе с США.