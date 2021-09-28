Политолог прокомментировал обострение отношений между Косово и Сербией

Политолог Владимир Киреев выразил свое мнение насчет обострения отношений между Косово и Сербией. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он уточнил, что это уже не первый подобный случай. По его мнению, главными сторонниками независимости Косово от Сербии является европейская мафия, которая действует заодно с США.

«Вот эти люди „боролись“ за независимость Косово, параллельно занимаясь геноцидом сербов в крае и торговлей органами захваченных сербских военных и мирных граждан», — считает Киреев.