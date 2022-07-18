МИД Люксембурга раскрыл, кого включили в седьмой пакет санкций ЕС

Седьмой пакет санкций Евросоюза затронет интересы юридических лиц, российских политиков и тех, кто поддерживает страну с Украины. Об этом объявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, сообщил ТАСС.

«Речь снова идет о людях, политиках, в первую очередь из России, но также и коллаборационистах с Украины. Речь также идет о некоторых юридических лицах», — сказал он по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Евросоюз провел предварительную подготовку к введению новых ограничений. Жан Ассельборн признал, что санкции не изменят мир, однако следует продолжать взятый курс.

Содержание седьмого пакета санкций раскрыл глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что за основу взят запрет на поставки российского золота. Кроме того, он скажется на энергобезопасности Европы. Чиновник также призвал европейцев потерпеть, чтобы увидеть ожидаемый эффект от санкций. За это, по информации RT, его раскритиковали в Совфеде.